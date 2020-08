Apple heeft bezwaar tegen perenlogo van kookapp, ontwikkelaars starten petitie: “Agressief verzet tegen bedrijven met fruitlogo’s moet stoppen” Julian Huijbregts ADN

10 augustus 2020

19u57

Apple heeft een bezwaar ingediend tegen het logo van Prepear, een app met recepten die gebruikt kan worden om maaltijden in te plannen en boodschappenlijstjes te maken. Dat meldt onder meer Tweakers. Prepear heeft, jawel, een peer als logo. En dat zint de gigant achter het beroemde appellogo blijkbaar niet.

Het logo van Prepear bestaat uit een tweedimensionale lijntekening van een peer. Het logo van Apple is een platte appel met een hap eruit.

‘Legal limbo’

De makers van Prepear hebben begin 2017 een aanvraag voor het handelsmerk ingediend in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse merkrechtbureau oordeelde dat het logo niet in conflict is met reeds geregistreerde handelsmerken. De aanvraag voor het handelsmerk is in behandeling genomen en gepubliceerd. Andere bedrijven kunnen dan nog bezwaar maken.



Op de laatste dag waarop andere bedrijven zo’n bezwaar kunnen indienen, diende techgigant Apple een verzoek tot het verlengen van die deadline in. Dat gebeurde vervolgens nog een aantal keer. De ontwikkelaar van Prepear stelt dat het handelsmerk daardoor in legal limbo terechtkwam.

Intussen diende Apple daadwerkelijk een bezwaar in.

‘Verwarrend’

Apple zegt dat het logo van Prepear net als zijn eigen logo een minimalistische afbeelding is waarop fruit staat afgebeeld en zullen klanten daardoor “in verwarring geraken”. Prepear zegt met Apple te willen spreken om tot een rationele overeenstemming te komen, maar dat is volgens de ontwikkelaar niet mogelijk.

Prepear is nu een online petitie gestart waarin het bedrijf Apple oproept te stoppen met het "zich agressief verzetten tegen bedrijven met fruitlogo's". Daarmee is op moment van schrijven ruim 30.000 handtekeningen verzameld.