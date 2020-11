Apple halveert commissie die het meeste bedrijven aanrekent in App Store

TikTok verzet zich bij rechter tegen door Trump gedwongen verkoop

11 november Het Chinese filmpjesapp-bedrijf TikTok heeft bij een Amerikaans hof van beroep bezwaar ingediend tegen het bevel van president Donald Trump om alle Amerikaanse activiteiten over te doen aan een partij in de VS. Dat maakte het bedrijf gisteravond laat bekend. Dat bevel is vanaf morgen van kracht.