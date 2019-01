Apple haalt spionerende app uit de lucht en legt werk Facebook plat Christian Born

30 januari 2019

22u15

Er lijkt een kleine oorlog gaande tussen Apple en Facebook. Apple liet eerder vandaag weten het certificaat in te trekken van de zogenoemde Facebook Research App. Met deze maatregel legt Apple een groot deel van het werk bij Facebook plat.

Dat meldt Business Insider vanavond. Met Facebook Research App verzamelde het sociale netwerk tegen betaling veel data van smartphones van vooral tieners. Maar de app is ook binnen het bedrijf van Mark Zuckerberg van groot belang. Duizenden Facebook-medewerkers gebruiken dit voor de onderlinge communicatie. Interne informatie en zelfs het regelen van vervoer en transport wordt geregeld met de mobiele applicaties. Allemaal zijn ze nu niet meer bruikbaar.

Facebook is ‘pissed’, aldus Business Insider, maar er is ook begrip. “Apple doet technisch gezien haar werk en heeft recht op deze zet”, zegt een anonieme medewerker van Facebook tegen de krant. “Dit is waarschijnlijk een van de ergste dingen die intern had kunnen gebeuren bij Facebook.’’

Spionage

Zopas raakte bekend dat Facebook mensen - voornamelijk tieners - betaalde voor het recht om hun smartphone te bespioneren. Voor 20 dollar per maand had Facebook onbeperkt toegang tot alle informatie. Voor het bedrijf van grote waarde voor gebruikersonderzoeken.

Gebruikers die op het aanbod ingingen, gaven hun privacy grotendeels op. Zo kon Facebook hun privéberichten in sociale media inzien, gesprekken in chatapps bekijken, alsook verzonden foto’s en video’s en e-mails lezen. Ook heeft het bedrijf via de app toegang tot internetzoekopdrachten, de browse-activiteit en locatiedata op basis van de feeds van eventuele geïnstalleerde apps die de locatie bijhouden.

Apple vond dat de app haar richtlijnen overschreed en besloot het certificaat in te trekken. Deze stap van Apple komt niet geheel onverwacht, omdat op voorhand al duidelijk was dat de voorwaarden van het zogenaamde Enterprise Developer Program een dergelijke distributie aan consumenten niet toestaat.



Ook Google lijkt nu zo’n zelfde soort app te gebruiken, meldt journalist Zack Whittaker op Twitter. Het is onbekend of Apple hiervan al op de hoogte is.

Ook Google lijkt nu zo'n zelfde soort app te gebruiken, meldt journalist Zack Whittaker op Twitter. Het is onbekend of Apple hiervan al op de hoogte is.