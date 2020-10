Apple gaat emoji met mondmasker ‘vrolijker’ maken TTR

06 oktober 2020

12u45

Bron: Emojipedia 1 iHLN Apple gaat de huidige emoji met een mondmasker aanpassen. Dat bericht onder meer Emojipedia. Om te wijzen op het belang van het dragen van een mondmasker, zal Apple de huidige emoji aanpassen.

De huidige versie met mondmasker ziet er nogal ziek uit, wat kan impliceren dat enkel mensen die ziek zijn een masker zouden moeten dragen. Dat druist in tegen de adviezen van de gezondheidsorganisaties. Zij adviseren ook mensen zonder coronasymptomen een mondmasker te dragen.

De emoji zal er na de update ‘vrolijker’ uitzien. Uit een testversie van iOS 14.2 blijkt dat de emoji met mondmasker aan het lachen is. Het is nog niet bekend wanneer iOS 14.2 voor alle gebruikers verschijnt.



Apple is niet de eerste grote speler die de emoji met mondmasker aanpast. Ook Samsung zorgde intussen al voor een update.