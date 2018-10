Apple en Samsung krijgen in Italië miljoenenboete voor opzettelijk vertragen smartphones KVDS

24 oktober 2018

17u28

Bron: The Guardian, BBC 3 iHLN Elektronicabedrijven Apple en Samsung hebben in Italië boetes gekregen van respectievelijk 10 miljoen euro en 5 miljoen euro omdat ze hun smartphones opzettelijk vertraagd zouden hebben. Een onderzoek van de Italiaanse mededingingsautoriteit toonde aan dat bepaalde software-updates een negatief effect hadden op de prestaties van de toestellen en consumenten zo probeerden aan te zetten om nieuwe smartphones te kopen. Het zou om het eerste vonnis in zijn soort gaan.

Het onderzoek van de antitrustwaakhond werd gelanceerd in januari en volgde op beschuldigingen dat software-updates oudere toestellen vertraagden. Dat bleek te kloppen. De bedrijven zouden hun klanten ook niet voldoende informatie verschaft hebben over de impact van de nieuwe software en “de mogelijkheid om de oorspronkelijke functionaliteit van hun toestel te herstellen”.

Problemen

Samsung liet de gebruikers van de Galaxy Note 4 een nieuwe versie installeren van Android die bedoeld was voor de recentere Galaxy Note 7 en die maakte het oude toestel trager. Apple liet gebruikers van de iPhone 6 een bestuurssysteem installeren dat ontworpen was voor de iPhone 7 en ook dat veroorzaakte problemen voor de eigenaars van het oudere toestel.





Beide bedrijven kregen de maximumboete van 5 miljoen euro en moesten op hun Italiaanse websites een bericht publiceren over de beslissing van de waakhond. Apple kreeg nog een bijkomende boete van 5 miljoen euro, omdat het klanten geen duidelijke info gaf over de essentiële eigenschappen van lithiumbatterijen, onder meer hoe lang ze gemiddeld meegingen en hoe je ze moest vervangen.

In Frankrijk is een gelijkaardig onderzoek aan de gang, maar dat is nog niet afgerond. Daar is het een misdrijf om de levensduur van een product opzettelijk te verkorten om de aankoop van een nieuw product te promoten. Het agentschap voor de bescherming van de rechten van de consument heeft er de macht om een boete op te leggen die tot 5 procent kan bedragen van de jaarlijkse omzet van het bedrijf in kwestie en het kan zelfs een celstraf verordenen.

Senaat

In januari kreeg Apple ook al vragen van de Amerikaanse senaat over het vertragen van iPhones. Er werd ook een hele batterij rechtszaken aangespannen in het land, die verzameld werden in een groepsvordering. Die wordt momenteel behandeld.

Samsung verklaarde in een reactie al teleurgesteld te zijn met de uitspraak. Het bedrijf ontkent de aantijgingen en wil de boete aanvechten. Apple reageerde nog niet.