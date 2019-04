Apple en chipgigant Qualcomm leggen slepende ruzie plots bij ADN

16 april 2019

21u41

Bron: ANP 0 iHLN Apple en chipgigant Qualcomm hebben hun slepende ruzie over patenten bijgelegd. Daarbij heeft de iPhone-maker beloofd voortaan royalty's te gaan betalen aan Qualcomm. De vele lopende rechtszaken en geschillen tussen de twee concerns zijn daarmee in een klap opgelost.

Qualcomm beschuldigde Apple er al heel lang van zijn technologie te gebruiken voor iPhones, zonder daar genoeg voor te betalen. Apple hield lange tijd vol dat de chipgigant misbruik maakte van zijn dominante positie op de markt door hoge royalty's te vragen.

Het ging om een harde strijd, waarbij Qualcomm er zelfs in slaagde de verkoop van bepaalde iPhones in Duitsland tijdelijk in de ban te laten doen.



Er is nu onder meer een zesjarig licentiecontract afgesloten. Verder betaalt Apple aan Qualcomm eenmalig een bedrag. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet duidelijk.

Op de beurs in New York ging het aandeel Qualcomm zo'n 18 procent omhoog na het naar buiten komen van het nieuws. Bij Apple (plus 0,3 procent) was er minder beweging in de beurswaarde.