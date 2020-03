Apple en BMW ontwikkelen autosleutel voor de iPhone Redactie

24 maart 2020

15u39

Apple en BMW lijken samen te werken aan nieuwe technologie waarmee gebruikers hun auto kunnen ontgrendelen met een iOS-apparaat. De site 9to5Mac heeft dit ontdekt in de software van iOS 14, de nieuwste generatie van Apple's besturingssysteem. Tot nu toe werkte de digitale autosleutel van BMW alleen op smartphones met Android.

De samenwerking is waarschijnlijk onderdeel van CarKey: een initiatief van enkele grote elektronicafabrikanten en talloze automerken om de conventionele autosleutel te vervangen door de smartphone van de automobilist. Gebruikers kunnen instellen dat bijvoorbeeld alleen de kofferbak te openen is, maar zij kunnen met de applicatie hun auto ook starten. BMW heeft voor sommige modellen al zo'n digitale sleutel voor de smartphone, maar die werkt alleen op smartphones met het Android-besturingssysteem. Bovendien moeten gebruikers nu nog de telefoon uit hun zak halen en bij de portiergreep houden, om de auto te ontgrendelen.

De nieuwe generatie van de digitale autosleutel krijgt een aparte NFC-chip waardoor je de telefoon niet meer tevoorschijn hoeft te halen. Een belangrijke vernieuwing is ook dat het systeem zelfs nog werkt als de batterij van de telefoon leeg is. BMW ontkent of bevestigt het gerucht niet. Apple heeft nog niet gereageerd. De automaker en de elektronicafabrikant werkten eerder samen toen BMW als eerste de draadloze versie van CarPlay in zijn modellen integreerde. Maar gek genoeg was de vrijage tussen Apple en BMW ineens voorbij toen er een digitale autosleutel moest worden ontwikkeld. Daar lijkt nu dus verandering in te komen.