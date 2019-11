Apple doet Instagram ‘stalker-app’ in de ban Redactie

12 november 2019

12u06

Apple heeft actie ondernomen tegen de Instagram 'stalker-app' Like Patrol. De applicatie is sinds gisteren niet meer te vinden in de App Store op de iPhone en iPad.

De app kon tegen betaling de activiteit van je vrienden laten zien. Zo was precies te volgen welke foto's iemand een like gaf en wie hij of zij recent was beginnen te volgen. Ook kon Like Patrol per profiel een schema opstellen met de namen van gebruikers die de meeste likes en opmerkingen plaatsten.

De functionaliteit van Like Patrol lijkt veel op de ‘volgen’-pagina die een tijdlang in Instagram te vinden was. Hiermee was de recente activiteit van vrienden te bekijken, maar het bedrijf sloot de functionaliteit vorige maand. Toen probeerde Instagram zelf Like Patrol al aan te pakken. Het platform beschuldigde de makers van de app ervan dat er zonder toestemming data van gebruikers werd gebruikt. Toch bleef de app te downloaden.



Ontwikkelaar Sergio Luis Quintero zegt de beslissing van Apple te willen aanvechten, zo meldt de BBC.