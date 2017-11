Apple dicht groot gat in beveiliging KVE

Apple heeft een gat in de beveiliging van het nieuwste besturingssysteem vandaag gedicht. Het bedrijf kwam met een update voor het systeem High Sierra. Gebruikers moeten die zo snel mogelijk installeren om de fout te herstellen.

Een Turkse expert had ontdekt dat het mogelijk was om zonder wachtwoord diep onder de 'motorkap' van het besturingssysteem te komen. Volgens Apple kwam dat door een fout bij het checken van wachtwoorden. Met een zogenoemde root-account kan iemand belangrijke instellingen en wachtwoorden veranderen en zelfs de controle over de computer overnemen.

Het computerbedrijf staat er juist om bekend de beveiliging van producten altijd goed op orde te hebben.