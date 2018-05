Apple bouwt dan toch geen nieuw datacenter in Ierland SI

10 mei 2018

12u18

Bron: Belga 0 iHLN Apple ziet af van de bouw van een nieuw datacenter in Athenry in Ierland. De technologiereus had de investering van 850 miljoen euro drie jaar geleden aangekondigd, maar "vertragingen in de goedkeuringsprocedure" nopen het bedrijf ertoe andere plannen na te streven, zo deelde Apple vandaag mee.

"Ondanks onze inspanningen dwingen vertragingen in de goedkeuringsprocedure ons ertoe om andere plannen te bekijken. We kunnen dit project niet tot een goed einde brengen", zo stelt Apple in een mededeling. Het bedrijf verzekert wel dat de tegenvaller "het enthousiasme voor toekomstige projecten in Ierland" niet zal verliezen.

Minister van Bedrijven Heather Humphreys betreurt de beslissing van Apple, dat zijn Europese hoofdkwartier in Ierland heeft en een belangrijke speler in de Ierse economie is. De minister onderstreept in een mededeling dat de vestiging in het westelijke graafschap Galway "een belangrijke bron van investeringen en jobcreatie" had geweest.

Ecologische impact

De bouw van het datacenter op een oppervlakte van 166.000 vierkante meter in een plattelandszone werd betwist door drie particulieren. Ze vreesden voor de ecologische impact van het project. Ook zou het datacenter volgens hen tot zes procent van de Ierse elektriciteitsproductie kunnen opslorpen. De drie kregen vorige week groen licht om beroep aan te tekenen bij het hooggerechtshof. Dat dreigde het hele project, dat in 2017 voltooid had moeten worden, opnieuw op de lange baan te schuiven.