Apple bant maker van Fortnite uit appwinkel RL

29 augustus 2020

02u24

Bron: ANP, Belga 0 iHLN Epic Games, de maker van het razendpopulaire spel Fortnite, kan geen nieuwe applicaties meer ontwerpen voor gebruikers van de iPhone en andere Apple-apparaten. Apple heeft het account van Epic gesloten nadat het eerder al Fortnite uit de App Store had verwijderd.

De beëindiging van het hoofdaccount van Epic betekent dat de ontwikkelaar geen nieuwe apps of updates meer in de App Store kan indienen. Gebruikers kunnen geen in-app-aankopen meer doen in games en apps van Epic. Klanten die al Epic-titels hebben gekocht, blijven wel toegang houden tot de games in hun huidige vorm.

De stap om Epic Games te schorsen van het iOS-ontwikkelaarsprogramma komt slechts enkele dagen nadat een Amerikaanse rechtbank besloot dat Apple Fortnite niet terug hoeft te plaatsen in de App Store. Eerder deze maand verwijderde Apple Fortnite uit de App Store omdat Epic Games met een nieuw betaalsysteem was gekomen in het spel om verplichte afdrachten aan Apple te omzeilen. Fortnite is om dezelfde reden ook door Google uit zijn appwinkel (Play Store), verwijderd.

30 procent commissie

Inzet van de ruzie is de 30 procent commissie die Apple van iedere aankoop wil in de App Store. Volgens het techbedrijf dient de opbrengst om de apps en gebruikers te beschermen tegen piraterij en oplichting. Maar Epic Games vindt dat te veel.

Apple ligt overigens van meerdere kanten onder vuur om de commissie die het vraagt in zijn App Store en de voorwaarden die het daaraan verbindt. De Europese Commissie doet daarnaar onderzoek naar aanleiding van een klacht van muziekstreamingdienst Spotify. Epic verklaarde op zijn beurt dat het ook “principieel” zal blijven strijden voor de vrijheid van ontwikkelaars en spelers.

Fortnite

Het spel Fornite is het vlaggenschip van Epic Games, dat volgens het bedrijf ruim 350 miljoen geregistreerde spelers heeft wereldwijd. In ons land is het spel zo populair dat er vorig jaar zelfs speciale Fornite-zomerkampen werden georganiseerd.

Maar de game is niet alleen een vermakelijk tijdverdrijf. Sommige gamers hebben van het spelen van dit spel hun beroep van gemaakt. Aan het Wereldkampioenschap Fornite, dat vorige zomer werd gehouden in New York, deden wereldwijd 40 miljoen spelers mee en er kwamen maar liefst 23.000 bezoekers op af. De Belgische Evan Depauw, “DRG”, zoals de speler bekend staat, eindigde in de middenmoot. De winnaar - een 16-jarige Amerikaan - nam zelfs een bedrag van omgerekend 2,7 miljoen euro mee naar huis.

