App ‘Versierde Foto’ verschijnt na update plots op Samsung-smartphones: wat is het?

Wat doet ‘Versierde Foto’?

“Het is geen nieuwe app, maar een shortcut naar een reeds bestaande functie in een bestaande app. De app heet officieel ‘Deco Pic’ en staat in de Galaxy Store“, zegt Adams aan onze redactie. De app bevat functies die eigenlijk al een tijdje beschikbaar zijn in de camera-app van Samsung-telefoons. Zo kan je in de ‘AR-zone’ van de camera foto’s en video’s maken met “verschillende stickers”. Het is dus niet meer dan een snelkoppeling naar een functie die wat verborgen zit in de camera.