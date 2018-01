App is geen goed voorbehoedsmiddel: tientallen vrouwen ongewenst zwanger mvdb

16u53

Bron: ANP 0 rv De app Natural Cycles. iHLN Een app die als voorbehoedsmiddel zou moeten dienen, Natural Cycles, lijkt niet goed te werken. Een Zweeds ziekenhuis beweert dat tientallen vrouwen die de app hebben gebruikt toch zwanger zijn geworden.

Natural Cycles geeft op basis van lichaamstemperatuur dagelijks aan of een vrouw vruchtbaar is of niet.

De abortuskliniek van het ziekenhuis Södersjukhuset in Stockholm signaleerde de ongewenste zwangerschappen van Natural Cycles-adepten. Na enig turven kwamen medewerkers op minstens 37 gevallen waarin de anticonceptie-app het liet afweten. Het ziekenhuis heeft de Zweedse autoriteit voor medische producten hierover ingelicht. De app heeft een CE-markering en is dus goedgekeurd voor verkoop in de Europese Unie.