Android-gebruikers kunnen voortaan favoriete muziek instellen als wekkeralarm

01 augustus 2018

06u00

Vanaf vandaag werken Google en Spotify samen om Android-gebruikers de mogelijkheid te bieden om wakker te worden op de tonen van hun favoriete muziek. In de Klok-app is voortaan ook de streamingdienst Spotify geïntegreerd. Zo kunnen free en premium users van Spotify hun account linken met Klok, en zelf hun favoriete muziek kiezen om mee op te staan.

“Er was een grote vraag van Android-gebruikers om hun alarmtoon aan te kunnen passen, we zijn blij dat Android-gebruikers nu geen enkel excuus meer hebben om met het verkeerde been uit bed te stappen”, verduidelijkt Michiel Sallaets, communications manager bij Google.

Om ervoor te zorgen dat Android-gebruikers met een glimlach uit bed schieten, kunnen ze alvast enkele persoonlijke aanbevelingen uit recent afgespeelde nummers uit Spotify in Klok vinden. Ze kunnen ook kiezen uit de Spotify morning playlists zoals "I’m Wide Awake", "It’s Morning, Have a Great Day!", of "Songs to Sing in the Shower". Wie het alarm afzet, kan zelfs naadloos blijven luisteren naar zijn/haar lievelingsnummers.

De Klok app is pre-geïnstalleerd op Pixel, Motorola en Nokia-toestellen, gebruikers van andere Android-toestellen (vanaf Lollipop en hoger) kunnen de app gratis via de Play Store installeren.