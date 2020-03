Amerikaanse senator wil TikTok verbieden voor overheidspersoneel YV

05 maart 2020

15u10

Bron: The Hill, CNN 0 iHLN Een Republikeinse senator zal binnenkort een wet voorstellen die voor overheidswerknemers een verbod legt op het gebruik van de sociale media-app TikTok. Het verbod zal alleen gelden voor ambtenaars die van hun werk een smartphone kregen. De VS vrezen dat de app gevoelige informatie aan de Chinese overheid zou doorspelen.

“Dit is een nodige stap om de veiligheid van de Verenigde Staten en de gegevens van Amerikanen te verzekeren”, klinkt het bij de Republikeinse senator Josh Hawley. Verschillende Noord-Amerikaanse overheidsorganen legden eerder al een ‘TikTok-verbod’ op voor hun werknemers. Het gaat dan om instanties die informatie over nationale veiligheid bezitten zoals de inlichtingendienst CIA en het leger.

Verplicht informatie doorgeven

Wetgevers en inlichtingenfunctionarissen van de Verenigde Staten waarschuwden al voor de gevaren van Chinese apps. Door een lokale wet kunnen appontwikkelaars verplicht worden om al hun informatie door te geven aan de Chinese overheid, dus ook informatie van gebruikers. Voorlopig zijn er nog geen aanwijzingen dat de Chinese overheid informatie van Amerikaanse gebruikers via TikTok verkreeg.

(Lees verder onder de foto.)

“Ongegronde” aantijgingen

TikTok heeft al meermaals gezegd dat het niet samenwerkt met de Chinese overheid. Ook dit keer laat een woordvoerder van TikTok weten aan de krant The Hill dat de aantijgingen van de senator “ongegrond” zijn.

TikTok is sinds november 2017 na een overname in handen van het Chinese bedrijf ByteDance. De app heeft wereldwijd meer dan 800 miljoen gebruikers, met ongeveer 60 procent van hen tussen 16 en 24 jaar oud. In de Verenigde Staten werd de app al meer dan 123 miljoen keer gedownload.