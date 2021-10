Amazon wil 150.000 seizoenswerknemers aanwerven in VS om eindejaarsrush door te komen

LUIK Luikse Facebookge­brui­ker voor assisenhof wegens bedreigin­gen naar vrouwen toe: 12 maanden met uitstel in derde 'drukpers­mis­drijf' sinds WOII

14 oktober Het hof van assisen van Luik heeft de 34-jarige Sami Haenen woensdag veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel voor de rest van zijn voorlopige hechtenis. Eerder op de dag was de zelfverklaarde ‘incel’ schuldig bevonden aan een 'drukpersmisdrijf’ en bedreiging. Het was nog maar de derde keer sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat een 'drukpersmisdrijf’ in ons land in een assisenproces eindigde.