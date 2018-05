Amazon promoot gezichtsherkenningstechnologie bij politiediensten - critici hekelen inbreuk op privacy kv

22 mei 2018

21u46

Meer dan 40 Amerikaanse mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd om het feit dat Amazon.com Inc zijn gezichtsherkenningstechnologie verkoopt aan de Amerikaanse overheid, dat schrijven ze in een brief aan Amazon-CEO Jeff Bezos. Het Rekognition-systeem kan onder andere ingezet worden bij de bewaking van grote menigtes. Critici vrezen echter dat het de deuren openzet voor massasurveillance.

Amazon laceerde de onlinedienst Rekognition eind 2016. De applicatie is in staat om tot honderd gezichten te herkennen in foto’s van grote menigtes. Het bedrijf promoot de service bij politie- en veiligheidsdiensten omdat de dienst kan helpen bij misdaadonderzoeken.

Gebruikers van het cloudsysteem Amazon Web Services kunnen tegen een lage kost gebruik maken van het programma. Onder andere de politie van Orlando doet beroep op Rekognition.

Massasurveillance

Critici zien het systeem echter als een nieuw middel om burgers op grote schaal te controleren. De American Civil Liberties Union (ACLU) en een meer dan 40 andere burgenrechtenorganisaties roepen Amazon daarom vandaag in een brief op om te stoppen met de verkoop van Rekognition aan veiligheidsdiensten. Volgens de groep kan de politie het systeem bijvoorbeeld misbruiken om betogers op te sporen of mensen wiens gedrag als verdacht wordt beschouwd. De toepassing zal niet helpen vermijden dat mensen misdrijven begaan, luidt het.

Amazon Rekognition is voorbestemd voor misbruik in de handen van overheden. ACLU en andere organisaties in een brief aan Amazon

“Amazon Rekognition is voorbestemd voor misbruik in de handen van overheden”, luidt het in de brief aan Amazon-CEO Jeff Bezos. “We eisen dat Amazon stopt met de ondersteuning van de bewakingsinfrastructuur van de overheid die een ernstige bedreiging vormt voor burgers en gemeenschappen in het hele land”, schrijven de burgerrechtenorganisaties. De actiegroepen geven in de brief aan dat ze vrezen dat kleurlingen en immigranten met de technologie geviseerd zullen worden. "Mensen moeten de vrijheid hebben om vrij over straat te wandelen zonder in de gaten gehouden te worden door de overheid. Gezichtsherkenning bedreigt deze vrijheid in Amerikaanse gemeenschappen", luidt het verder. “Het wordt gebruikt op onverantwoorde manieren en zonder regulering”, stelt Malkia Cyrial, directeur van het Center for Media Justice in de tekst.

Meerdere kleine bedrijven bieden gelijkaardige software aan, maar Amazon is een van de eerste techbedrijven om de technologie op grote schaal aan te prijzen bij veiligheidsdiensten. “Het idee dat een gigantisch bedrijf met enorm veel middelen zoals Amazon zich bewust in deze markt begeeft, kan een enorme verandering voor deze technologie betekenen”, stelt Alvaro Bedoya, CEO van het Center on Privacy & Technology van Georgetown Law.

Mensen moeten de vrijheid hebben om vrij over straat te wandelen zonder in de gaten gehouden te worden door de overheid. Gezichtsherkenning bedreigt deze vrijheid. ACLU en andere organisaties in een brief aan Amazon

Omvangrijke database

De mensen die aan de hand van gezichtsherkenning geïdentificeerd kunnen worden, zijn niet enkel burgers met een strafblad. Meer dan 130 miljoen volwassen Amerikanen zijn opgenomen in gezichtsherkenningsdatabases die doorzocht kunnen worden voor criminele onderzoeken, zo schat het Center on Privacy & Technology.

Het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten maken al jaren gebruik van gezichtsherkenning om mogelijke terroristen te identificeren in overzeese conflicten, maar steeds vaker wordt de technologie ook door Amerikaanse politiediensten ingezet voor meer routinematig politiewerk.

Onze levenskwaliteit zou vandaag veel slechter zijn als we nieuwe technologie verbieden omdat sommige mensen ervoor zouden kunnen kiezen die technologie te misbruiken. Amazon

Conform de wet

Een woordvoerster van Amazon Web Services beklemtoont dat het bedrijf herkeningssoftware aanbiedt die de identificatie van mensen, voorwerpen en activiteiten kan automatiseren. Themaparken gebruiken de toepassing bijvoorbeeld voor het terugvinden van verloren gelopen kinderen, haalt ze aan. Bovendien eist Amazon dat gebruikers conform de wet handelen, net zoals dat geldt voor alle andere diensten van het bedrijf, zegt ze.

"Onze levenskwaliteit zou vandaag veel slechter zijn als we nieuwe technologie verbieden omdat sommige mensen ervoor zouden kunnen kiezen die technologie te misbruiken", reageert het bedrijf verder nog.