Amazon presenteert nieuwe drone om pakjes te leveren HR

06 juni 2019

12u26

Bron: ANP 0 iHLN Webwinkelgigant Amazon heeft op een bijeenkomst in Las Vegas een nieuwe bezorgdrone gepresenteerd. Die stijgt op en landt verticaal zoals een helikopter en zou over enkele maanden al pakjes moeten kunnen afleveren.

Het Amerikaanse bedrijf probeert al langer met de ideale bezorgdrone te komen. In 2016 leverde een drone van Amazon bijvoorbeeld al pakjes af in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe model zou stabieler zijn dan de eerdere modellen en de maximale vliegafstand zou 24 kilometer bedragen. Verder zouden de sensoren van de drone beter in staat zijn om bijvoorbeeld mensen, auto's en overhangende kabels te signaleren.

Strenge regels

Dat laatste is erg belangrijk want zorgen over de veiligheid zijn een belangrijke sta-in-de-weg als het gaat om dronebezorging. In de Verenigde Staten gelden bijvoorbeeld strenge regels. Luchtvaartautoriteit FAA heeft direct op de aankondigingen gereageerd. Amazon mag zijn drones de lucht in sturen, maar de vergunning geldt alleen voor proefvluchten en nog niet voor een echte bezorgdienst.