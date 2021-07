Amazon mag slaapgewoonten van consument met radar in kaart brengen

games Nieuwe ‘World of Warcraft’-con­tent neemt diepere duik in eigen geschiede­nis van de game

29 juni Met een nieuwe gratis episode die vandaag wordt gedropt in World of Warcraft, en die zich opnieuw afspeelt in het hiernamaals van onlinewereld Azeroth, komen nog meer oude bekenden en reeds verslagen vijanden mee, die spelers soms meer dan tien jaar niet meer hadden gezien. Een (on)prettig weerzien dat de makers van de inmiddels al bijna zeventien jaar oude onlinegame goed hebben uitgekiend, vertellen ze tegen HLN.