Amazon introduceert nieuw uitgebreid aanbod op Amazon.nl (en ook Belgische bedrijven zullen hun producten er op kunnen aanbieden)

15 januari 2020

16u25

Bron: Belga

E-commercebedrijf Amazon gaat later dit jaar "miljoenen fysieke producten" en nieuwe categorieën lanceren op Amazon.nl. Ook Belgische bedrijven zullen hun producten er op kunnen aanbieden. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd. Sinds 2014 was de Nederlandstalige website van de populaire webshop uitsluitend een e-boekwinkel.

Zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven die hun producten willen aanbieden via Amazon.nl, kunnen zich nu registreren als partner, laat het bedrijf weten. Ook Belgische bedrijven zijn dus welkom om hun producten er aan te prijzen, bevestigt Amazon.

Eigen aanbod

Amazon is sinds 2013 aanwezig in Nederland, en lanceerde in 2014 de Nederlandse website Amazon.nl met een groot aanbod aan e-boeken. Het e-commercebedrijf merkte op dat veel Nederlandstalige consumenten sinds 2016 gebruikmaakten van het Duitse Amazon.de, dat een vertaalde Nederlandse versie heeft.



Met het aanbod fors uit te breiden op Amazon.nl in 2020 krijgen Nederlandstalige consumenten zo een eigen aanbod. “Wij kijken ernaar uit om het aantal productcategorieën uit te breiden en de klantervaring voor de consument op Amazon.nl aanzienlijk te verbeteren”, klinkt het bij Alex Ootes, vicepresident EU Expansion bij Amazon.

“Het is slechts een eerste stap, maar we zijn ervan overtuigd dat wij het vertrouwen van de Nederlandse klant kunnen winnen met een ruim assortiment, scherpe prijzen en snelle en betrouwbare bezorging", voegt Roeland Donker, country manager Benelux voor Amazon, toe.