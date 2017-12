Alweer een gek idee van Amazon: drone die zichzelf vernietigt in de lucht (en dus ook jouw pakje) FT

14u01

Bron: The Verge & ANP 0 RV De Amazon Prime Air dat klanten in 30 minuten, of minder, veilig en wel hun pakje moet leveren. iHLN Pakjes bezorgen per drone. Allemaal goed en wel, maar is het ook wel veilig? Kunnen we erop vertrouwen dat het pakje - of erger: de drone - tijdens de bezorging niet ergens neerploft? En zo lichamelijke, maar ook materiële letsels veroorzaakt. Amazon monteert nu een toestel dat zichzelf uit elkaar haalt wanneer het dreigt mis te lopen.

Het is een nachtmerrie: een drone die onbemand kuren krijgt en stuurloos richting de aarde stort. Alhoewel, niet helemaal. Want volgens Amazon kan een drone gecontroleerd neervallen, zonder dat hij iets of iemand schade berokkent. De grootste webshop ter wereld heeft daarom een nieuw idee gelanceerd: een drone die zichzelf voorzichtig uit elkaar haalt als het misgaat - lees: als een propeller het begeeft of als de batterij uitvalt. Het bedrijf, dat in de toekomst alleen maar drones wil gebruiken om al zijn pakketjes te laten leveren, heeft daar deze week een patent voor gekregen.

Volgens The Verge moet de zelfvernietigende drone een 'fragmentation controller' gebruiken. Dat is een computer die snel de route van de drone, de weersomstandigheden en de omgeving in kaart brengt. Daarmee kan hij een 'fragmentation sequence' uitrekenen, ofwel de volgorde waarin de drone zichzelf in volle vlucht ontmantelt. Ook kan het toestel zijn gewicht, snelheid en luchtweerstand wijzigen tijdens volle vlucht. De minder belangrijke delen van het toestel worden eerst 'overboord' gegooid, daarna volgen die met de grootste waarde. De verschillende delen zouden worden losgemaakt met haken, veren of 'kleine explosieve ladingen'. Die brokstukken kunnen dan gecontroleerd neerkomen in een onbewoond, leeg gebied, zoals een grasveld of een meer.

Parachutes

Het idee is dat kleine brokstukken minder gevaarlijk zijn voor mensen op de grond dan een complete drone. Hoe concreet de plannen van Amazon zijn, is niet duidelijk. Amazon is al een tijdje aan het experimenteren en bouwde ook al eens drones met parachutes. En ook de overheid moet de plannen goedkeuren voor ze daadwerkelijk van de grond komen.

Het hele project om pakketjes te bezorgen met de onbemande toestelletjes staat voorlopig nog in de kinderschoenen, maar er zijn wel al bedrijven die bloed en medicijnen met drones hebben geleverd, onder meer in Tanzania.