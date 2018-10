Als je baas een app is: "Uberchauffeurs moeten werken tot ze erbij neervallen" Marc Kruyswijk

05 oktober 2018

16u35

Bron: Het Parool 1 iHLN Uber brak de taxiwereld open, met veel tevreden klanten als resultaat. Jeroen van Bergeijk (52) reed een halfjaar voor het bedrijf en schreef er een boek over. "Je moet werken tot je erbij neervalt."

Geen taxichauffeur zo aardig en voorkomend als een Uberchauffeur. Hij houdt de deur voor je open, toont interesse en maakt vriendelijk babbeltjes. Nooit of te nimmer zal een Uberchauffeur zijn vrouwelijke klant vragen of ze voor een ritje wellicht de mogelijkheid van betaling 'in ­natura' wil overwegen. Een Uber is een prettige ervaring, de uitzondering in de taxiwereld die verder van de wildwest aan elkaar hangt.

Zo dacht ook journalist Jeroen van Bergeijk erover, een paar jaar geleden. En nu, nu hij een half jaar ervaring heeft als chauffeur en 631 ritjes verder is, denkt hij er eigenlijk nog net zo over. Mocht hij een taxi nemen, dan pakt ie een Ubertje. Tijdens een recente vakantie in Zuid-Afrika zelfs aan de lopende band.

"Vijf, zes keer per dag bestelde ik een Uber. Goedkoop, snel, geen gedoe. Je kunt ervan op aan dat het goed is, dat je een prettige reis hebt. Als klant was ik een fan en dat ben ik nog steeds. Als chauffeur ben ik dat niet."

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN