Alles wat je moet weten over de nieuwe Apple-update iOS 11 FT

25 januari 2018

15u01

Bron: Apple, Motherboard & NOS 0 iHLN In de lente laat Apple haar nieuwe besturingssysteem iOS 11.3 los op haar gebruikers. In die nieuwe update vooral veel aandacht voor de levensduur van de batterij. Maar ook een betere bescherming tegen phishing. En een nieuwe functie die automatisch jouw locatie meestuurt wanneer je de hulpdiensten belt.

Het was iOS-ontwikkelaar Felix Krause die in oktober vorig jaar aan de alarmbel trok. Toen hij een nieuwe app wilde downloaden, toonde zijn iPhone plots een pop-upvenster waarin zijn Apple ID-wachtwoord gevraagd werd. "Omdat ik plots paranoïde werd, vulde ik niets in. Het deed me nadenken en beseffen dat het eigenlijk niet oké is dat gebruikers op de meest onverwachte momenten om gevoelige informatie wordt gevraagd."

Krause ging op onderzoek uit en ontdekte dat het voor iedere ontwikkelaar van kwade wil blijkbaar erg eenvoudig is om dergelijke nepmeldingen in het besturingssysteem te steken. Het vergt volgens hem slechts dertig lijntjes extra programmeertaal. Hackers zouden dus heel gemakkelijk wachtwoorden en andere gevoelige info van een gebruiker kunnen ontfutselen. Apple haastte zich om te zeggen dat er nooit bewijs is geweest dat de truc daadwerkelijk is gebruikt, maar kan het eigenlijk ook niet helemaal uitsluiten. Wie de twee pop-upvensters naast elkaar legt, ziet inderdaad nauwelijks het verschil.

Om alvast niets aan het toeval over te laten, zal de techgigant haar gebruikers in de nieuwe iOS 11.3 beter beschermen tegen dergelijke aanvallen. Zo zullen iPhones, iPads en iPods bij een nieuwe update een apart privacylogo tonen wanneer om persoonlijke informatie, zoals een wachtwoord, gevraagd wordt. Het logo - twee blauwe mannetjes die elkaar een hand geven - zal vermoedelijk te zien zijn in de balk boven aan het scherm, naast de batterijstatus - al staat dat nog niet honderd procent vast. Ook in de nieuwe software-updates van Mac-computers zou het logo moeten verschijnen. Dat laat alvast een eerste bètaversie uitschijnen.

Batterij

Wat wel een zekerheid is: iOS 11.3 krijgt nieuwe batterijfuncties. Zo zullen de toestellen voortaan laten zien hoe 'gezond' de accu van jouw toestel is en of die eventueel aan vervanging toe is. Daarnaast zullen gebruikers ervoor kunnen kiezen de 'energiebesparingsmodus' uit te zetten. Dat doet het na de controverse toen bleek dat oude iPhones via software bewust trager werden gemaakt. Het leverde Apple zelfs een aantal rechtszaken op. Intussen heeft het bedrijf ook al de prijs voor nieuwe batterijen doen zakken.

Nog een nieuwigheid: AML-ondersteuning (of Advanced Mobile Location), zodat automatisch de huidige locatie van een gebruiker wordt verstuurd wanneer die het noodnummer 112 belt. De techniek werkt intussen al in ons land, in Nederland is het nog even wachten.

Via Apple Music kunnen voortaan ook videoclips worden afgespeeld, zonder storende reclame, er komen een aantal nieuwe animoji en uitgebreide augmented reality-functies. Ook maakt Apple werk van de mogelijkheid om via iMessage met bedrijven contact te leggen. Daarnaast kan de gebruiker zijn of haar medische gegevens, bijgehouden door dokter en tandarts, opvragen via de gezondheidsapp. Of die functie ook onmiddellijk in ons land beschikbaar wordt, is nog niet zeker. Ook op Apple Pay - waarmee je makkelijk betalingen kan doen - is het in België nog even wachten. De dienst is wel al in twintig andere landen beschikbaar.