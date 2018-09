Alexa van Amazon weet wat je vergeten bent en raadt wat je denkt "We zijn zo ver dat we intuïtie kunnen programmeren" LB

Alexa, zo heet de stemassistente van Amazon die artificiële intelligentie bezigt. Zo kan je haar al vragen stellen zoals 'wie was de zeventiende premier van België?' of 'speel de nieuwe van Arctic Monkeys'. Maar Alexa wordt slimmer en zal er gebruikers binnenkort ook op kunnen wijzen dat die vergeten zijn de deur op slot te doen of de lichten te doven. Alexa zal ook kunnen raden wat je aan het denken bent.

Amazon stelde de nieuwe Alexa Hunches gisteren voor tijdens een techbeurs in Seattle. De stemassistente zal op basis van Artificiële Intelligentie (AI) de menselijke nieuwsgierigheid en inzicht nabootsen. "We hebben het punt bereikt waarop we intuïtie kunnen programmeren", zo maakt Amazons vice-voorzitter Daniel Rausch zich sterk.

Alexa Hunches zal nauwgezet in de gaten houden hoe haar eigenaar zogenaamde 'smart home devices', van sloten tot lichten en stroomvoorzieningen, bedient.

Waakfunctie

Van zodra ze daarin een patroon heeft ontdekt, zoals het uitzetten van de tv voor het slapengaan, zal ze de eigenaar waarschuwen wanneer die dat is vergeten en hem voorstellen in zijn plaats de tv uit te zetten. Ook wanneer je het licht buiten bent vergeten te doven, of de achterdeur nog niet slotvast is, zal Alexa je daar op wijzen. Alexa zal je binnenkort ook kunnen aansluiten op je microgolfoven, koelkast, koffiemachine en luidsprekers.

Binnenkort krijgt Alexa ook een 'waakfunctie' en zal ze je verwittigen wanneer ze tijdens je afwezigheid een verdacht geluid opmerkt in je huis, zoals het geluid van brekend glas of je rookalarm.

Middels AI-technologie in de 'cloud', zal Alexa zich een beeld vormen van je dagelijkse routine, en daarbij naast het tijdstip ook rekening houden met het weer en de seizoenen. Op termijn zal ze je ook suggesties doen omtrent je favoriete muziek of radio-programma en je erop wijzen dat het tijd wordt om je aardappelvoorraad aan te vullen.