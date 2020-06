Al 9,6 miljoen mensen hebben Duitse corona-app gedownload YV

19 juni 2020

15u16

Bron: Belga 0 iHLN Ongeveer 9,6 miljoen mensen hebben de Duitse track-and-trace-app voor het coronavirus gedownload. Dat zei het Robert Koch Institute (RKI) voor ziektebestrijding vrijdag. Dat is ongeveer 11,5 procent van de Duitsers.

De app werd eerder deze week op vrijwillige basis beschikbaar gesteld om te downloaden. Bedoeling is het volgen van nieuwe coronavirusinfectieketens te vergemakkelijken, aangezien Duitsland de beperkingen versoepelt.

Tot nu toe bedraagt het aantal downloads ongeveer 11,5 procent van de Duitse bevolking van ongeveer 83 miljoen mensen. Sommige critici hebben betoogd dat de app alleen effectief is als de meerderheid van de mensen in het land die gebruikt.

Bluetooth

“Elke nieuwe gebruiker maakt de app nuttiger, dus het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen”, schreef de RKI op Twitter. Landen als China en Zuid-Korea hebben eerder dit jaar al coronavirustracingapps ontwikkeld en uitgebracht. Europese landen zoals Frankrijk en Noorwegen volgden in juni.

In tegenstelling tot sommige van de apps die in andere landen beschikbaar zijn gemaakt, gebruikt de Duitse versie geen locatiedetectie om bewegingsprofielen te maken. In plaats daarvan gebruikt het bluetooth om te detecteren welke andere appgebruikers zich in de buurt bevinden. Gebruikersgegevens worden niet opgeslagen op centrale servers.