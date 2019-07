Akkoord tussen NHS en Amazon: Britten kunnen voortaan beroep doen op "dokter Alexa" ADN

10 juli 2019

15u05

Bron: Belga 1 iHLN De Britten kunnen voortaan een beroep doen op dokter "Alexa", de virtuele assistent van Amazon. De Britse gezondheidszorg (NHS) heeft hierover een akkoord met de Amerikaanse webwinkel, zo bevestigde ze vandaag.

De bedoeling is dat Britten eenvoudige vragen kunnen stellen aan de digitale assistent, die onder meer ingebouwd is in slimme speakers. "Wat zijn de symptomen van griep?", of "Hoe verzorg ik migraine?". Op die manier wordt het werk voor de huisartsen verlicht, meent de NHS, en wordt ook foutieve informatie van het internet vermeden. Alexa beroept zich voor haar antwoorden immers op de NHS-website.

Het is niet de bedoeling dat de digitale assistent diagnoses gaat stellen, of medisch advies gaat verstrekken. "Dit soort van technologie laat wel toe om op een laagdrempelige manier betrouwbare informatie te verstrekken", klinkt het. Alexa zou vooral nuttig zijn voor oudere mensen of blinden.



Maar critici wijzen erop dat dergelijke speakers niet goedkoop zijn en dat er dus een kloof dreigt tussen 'haves' en 'have nots' in de gezondheidszorg. Daarnaast worden er ook vragen gesteld bij de bescherming van de privacy door Amazon.

De Britse regering verzekert dat Amazon geen toegang krijgt tot de medische dossiers van de Britten en dat het bedrijf ook geen gegevens gaat opslaan. De samenwerking is niet-commercieel en niet-exclusief, klinkt het. Ze kost de belastingbetaler ook niets.