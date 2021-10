Airpods Pro en Max alweer kwijtgespeeld? Met deze functie is dat verleden tijd

Amazon lanceert thuisrobot Astro

29 september Het Amerikaanse e-commerce- en technologiebedrijf Amazon heeft de thuisrobot Astro voorgesteld, een soort tablet op wielen, die functioneert op basis van de software van de Alexa-stemassistent. Amazon stelde de robot, die in de Verenigde Staten voor 1.000 euro (856 euro) op de markt komt, voor op een evenement. Er was te zien hoe de robot huisdieren in het oog houdt in huis terwijl de bewoner weg is of een kind volgt door huis gedurende een videocall.