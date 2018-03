Afpersmail in omloop waarin gedreigd wordt met publicatie masturbatievideo: "Voorkom een grote schande" mvdb

13 maart 2018

13u52

Bron: ANP/BuzzT - Radio 1 2 iHLN Criminelen sturen momenteel Nederlandstalige e-mails rond waarin de ontvangers wordt gezegd dat van hen intieme privé-beelden zijn gemaakt.

De afzenders dreigen deze online te verspreiden, tenzij de ontvanger binnen vijf dagen 500 euro via bitcoin betaalt. Maar in werkelijkheid hebben de criminelen dergelijke beelden helemaal niet. Dat meldt de Nederlandse Fraudehelpdesk. De titel van de mail luidt "Voorkom een grote schande".

Inmiddels heeft de organisatie een aantal meldingen binnengekregen van deze poging tot afpersing, zo zegt een woordvoerder. Omdat het vaak enkele weken duurt voordat criminelen dit soort mails in vele duizenden hebben verspreid, verwacht hij dat dat aantal nog wel oploopt.

In de brief zeggen de criminelen dat de computer van de ontvanger is gehackt en dat van die persoon een "video is gemaakt waarop te zien is hoe jij jezelf bevredigt". "Met een druk op de knop kan ik deze video doorsturen naar alle contactpersonen van je e-mail en social media", zeggen de oplichters.

Experts roepen op om vooral niet in te gaan op het dreigement en zeker niet te betalen. Volgens het Radio 1-programma 'Nieuwe Feiten' hebben tot nu zo'n vijftal mensen 500 euro via bitcoin betaald.