Aantal gebruikers Zoom stijgt met 100 miljoen in drie weken Techredactie/Tweakers

23 april 2020

16u28 0 iHLN Het aantal gebruikers van videoconferentiedienst Zoom is in de afgelopen drie weken met 100 miljoen gestegen naar 300 miljoen. Dat heeft de directeur bekendgemaakt. Vijf maanden geleden had Zoom 10 miljoen gebruikers.

In de afgelopen drie weken is het aantal gebruikers met 50 procent gegroeid, schrijft Reuters. De dienst is daarmee stevig doorgegroeid in een periode waarin juist veel beveiligingslekken aan het licht kwamen en waarin sommige instanties en bedrijven het gebruik van Zoom verboden.

Zoom had in december, voordat veel mensen thuis aan de slag moesten vanwege de coronapandemie, ongeveer 10 miljoen gebruikers. Het aantal gebruikers steeg nadat veel mensen thuis kwamen te zitten naar 200 miljoen drie weken geleden.



Andere diensten voor videobellen en videoconferenties hebben ook veel meer gebruikers gekregen. Houseparty kreeg er 50 miljoen geregistreerde gebruikers bij. Ook diensten als Microsoft Teams, Google Meet en Cisco Webex hebben meer gebruikers dan voorheen.