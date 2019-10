Aantal gebruikers Spotify groeit nog steeds ADN

28 oktober 2019

12u21

Bron: ANP 0 iHLN Het aantal gebruikers van streamingdienst Spotify blijft maar groeien. Inmiddels telt het platform 248 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat zijn er 16 miljoen meer dan drie maanden geleden en 57 miljoen meer dan precies een jaar geleden.

Spotify heeft 113 miljoen betalende abonnees. Dat zijn er 31 procent meer dan een jaar eerder. De anderen luisteren naar de gratis versie, met reclames tussendoor.

Met name in nieuwe markten als India, Thailand, Japan en Indonesië groeit Spotify. Om wereldwijd extra abonnees te verkrijgen maakt het bedrijf wel meer kosten.



De omzet van Spotify bedroeg 1,7 miljard euro tegen een kleine 1,4 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep maakte het van oorsprong Zweedse bedrijf 241 miljoen euro winst. Dat was een jaar geleden 43 miljoen euro.