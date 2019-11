8.700 euro voor een jurk die enkel digitaal bestaat PVZ

15 november 2019

15u39

Bron: BBC 0 iHLN Voor een designer item durven modeliefhebbers fortuinen op tafel te leggen. Zo ook Richard Ma, baas van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Quantstamp, die 8.700 euro betaalde voor een jurk voor zijn vrouw. Opmerkelijk? Het kledingstuk is van een digitale ontwerper en bestaat enkel online.

Het Amerikaanse modebedrijf The Fabricant specialiseert zich in wat zij noemen “mode van de toekomst”. Ze ontwerpen kledingstukken die enkel online bestaan. De designers tekenen de ontwerpen en bewerken het vervolgens op een foto van de koper. Die kan de foto met het kledingstuk vervolgens op sociale media verspreiden.

Richard Ma, een van de kopers, legt uit dat hij en zijn vrouw meestal geen dure kleding kopen, maar hij wilde dit stuk omdat hij denkt dat het op lange termijn waarde zal hebben.“Het is zeker erg duur, maar het is ook een investering”, aldus Ma.

Trend

Een ander modehuis dat digitale kledij ontwerpt, is Carlings. Het Scandinavische bedrijf bracht in oktober vorig jaar een digitale streetwearcollectie uit, met prijzen die starten rond 11 euro. Het was een groot succes en was binnen de maand volledig uitverkocht.

“Het klinkt nogal dom om te zeggen dat we ‘uitverkocht’ zijn, wat in theorie onmogelijk is als je met een digitale collectie werkt omdat je er zoveel kunt maken als je wilt,” legt Ronny Mikalsen, merkdirecteur van Carlings, uit. “We hadden een limiet gesteld aan de hoeveelheid producten die we zouden gaan produceren om het een beetje specialer te maken.

Carlings’ digitale collectie werd geproduceerd als onderdeel van een marketingcampagne voor hun echte, fysieke producten. Maar het bedrijf denkt dat het concept potentie heeft. Ze hebben plannen voor een tweede lijn voor eind 2019.

Creatief

Volgens de makers heb je met een digitale kledinglijn meer vrijheid. Door alleen digitaal te zijn, kunnen ontwerpers items creëren die grenzen van extravagantie of mogelijkheden kunnen verleggen. “Een wit t-shirt zou je niet digitaal kopen, toch? Omdat het geen zin heeft om het te laten zien. Dus het moet iets zijn dat je echt wilt laten zien, of een item dat je niet fysiek durft te kopen, of dat je je niet kunt veroorloven om fysiek te kopen”, aldus de maker van The Fabricant.