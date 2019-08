6 tips om je telefoongeheugen te maximaliseren Aangeboden door Mobile Vikings

26 augustus 2019

08u00

Bron: iHLN 0 iHLN Is daar net het moment suprême voor een perfecte selfie, zegt je telefoon: “Nee, niet nu! Je opslag zit vol”. Om zulke drama’s te vermijden, spring je maar best slim om met het geheugen van je gsm. Met de volgende tips ga je verstandig om met je opslagcapaciteit.

1. Hou grote schoonmaak

De meest evidente manier om geheugen vrij te maken is natuurlijk oude bestanden van je telefoon verwijderen. Apps, games en foto’s nemen vaak veel ruimte in beslag, maar ook tekst- en Whatsappberichten, emails en downloads worden soms automatisch permanent opgeslagen. Laat die dus niet onnodig op je telefoon rondslingeren. Van de gegevens die je niet noodzakelijk op je smartphone zelf nodig hebt kan je een back-up maken op een andere locatie, zoals je computer, een externe harde schijf of online opslagruimte als Dropbox, OneDrive of Google Photos. Weet ook dat apps als Whatsapp bestanden die anderen naar jou sturen automatisch downloaden. Via het instellingenmenu van de applicatie kan je deze optie trouwens gewoon uitschakelen.

2. Download een opkuisapp

Op je gsm heb je helaas geen mama rondlopen die alles achter je rug opruimt. Om je digitale hygiëne te bevorderen, bestaan er wel enkele interessante apps. Het downloaden ervan kost eerst een beetje opslagruimte, maar je maakt er nadien wat plek mee vrij. Gratis opkuis-apps als ‘Clean master’ voor Android of ‘Phone Cleaner’ voor iPhone helpen je snel en eenvoudig rommel op te sporen en te elimineren. Denk aan bloatware, cookies of dubbele bestanden. Met een app als DiskUsage detecteer je dan weer waar jouw grootste pijnpunten liggen en verwijder je deze geheugenvreters helemaal.

3. Wis je cache

Wordt vaak vergeten: de cache. Dat raar beest fungeert als een soort opslagplaats waarin ‘tijdelijke’ gegevens worden bijgehouden. Die zorgen ervoor dat je sneller toegang krijgt tot apps en websites. Het nadeel: ze eisen na een tijd ook een hoop ruimte op. En als je ze weg wil, moet je ze handmatig verwijderen. Dat doe je zo:

Voor Android:

- Open de settings app op je toestel.

- Selecteer ‘apps’ (of applicaties). Alle apps die je installeerde verschijnen onder ‘downloaded’.

- Kies de browser waarvan je de cache wilt leegmaken.

- Klik vervolgens op ‘clear data’ en bevestig met ‘ok’.

Voor iOS:

- Ga naar instellingen.

- Selecteer Safari.

- Klik op ‘wis geschiedenis & website data’. Je geschiedenis, opgeslagen data als paswoorden en cache zijn nu leeg.

Tip: Verbruik jij te veel data? Dit kan je er aan doen

4. Boost je geheugen

Geen zin om al die mooie foto’s, video’s en muziek van je toestel te bannen? Een alternatief is om het geheugen van je smartphone uit te breiden. Dit kan met de aanschaf van een (Micro) SD kaart. Vervolgens kan je bestanden en apps van je intern geheugen naar deze kaart verplaatsen. Er komt zo weer meer telefoongeheugen vrij en het toestel zal sneller werken. Je kan ook instellen om bijvoorbeeld foto’s en video’s onmiddellijk op de geheugenkaart op te slaan. Bestanden die anderen naar jou sturen, worden hier echter niet rechtstreeks op opgeslagen. Die dien je zelf over te zetten. Sommige Android-gsm’s hebben echter geen plek voor een geheugenkaart. Ook iPhone gebruikers kunnen dit trucje niet benutten. Zij kunnen wel tegen betaling (vanaf €0,99/maand voor 50 extra gigabyte) hun iCloud-opslagcapaciteit vergroten.

5. Kies voor kleinere bestanden

Je kan ook geheugen besparen door mediabestanden in een lagere resolutie op te slaan. Zo kan je bijvoorbeeld een back-up maken van het originele bestand en op je toestel de gecomprimeerde versie bewaren. Enig speurwerk doorheen je instellingenmenu werpt opnieuw de nodige vruchten af. Voor muziek en videobestanden gaat dit eveneens op.

6. Goed begin

Ben je bijna toe aan een nieuwe smartphone? Dan let je maar beter goed op in de shop. Een slimme smartphonegebruiker anticipeert op mogelijke opslagproblemen in de toekomst en checkt bij de aanschaf van een toestel dus ook goed de geheugencapaciteit. Een werkgeheugen van 8 GB en opslagcapaciteit van minstens 22 GB zijn vandaag echt geen overbodige luxe bij gemiddeld dagelijks gebruik.

Tip: Op zoek naar het beste data-aanbod? Klik hier voor meer info.

Lees ook:

Zijn abonnementen met gsm voordeliger? Niet altijd!

Op vakantie naar het buitenland: wat betekent dit voor jouw mobiele data?

Bellen met alleen mobiele data? Dat doe je zo

Bron: mobilevikings.be