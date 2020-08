50.000 mailadressen en wachtwoorden gevonden in Belgisch onderzoek naar cybercrime Mark Broersma

18 augustus 2020

14u14

Bron: AD.nl 2 iHLN Een groep van 50.000 mensen is slachtoffer geworden van cybercrime, waarbij vermoedelijk mailadressen en wachtwoorden zijn gestolen. De slachtoffers komen uit Nederland en België. De politie Oost-Nederland heeft op verzoek van de Belgische politie een verdachte aangehouden.

In een strafrechtelijk onderzoek naar het cyberdelict heeft de Belgische politie 50.000 mailadressen en wachtwoorden gevonden en meerdere gegevensdragers in beslag genomen.

Webwinkels

Volgens de politie bestaat het vermoeden dat de aangetroffen gegevens te linken zijn aan accounts bij webwinkels en online handelsplaatsen. En die inloggegevens zijn deels te herleiden naar Nederlandse webwinkels, vandaar dat de Nederlandse politie hun Belgische collega's helpt.

Woordvoerder Sven Strijbosch van de politie Oost-Nederland laat weten dat het grootste deel van de slachtoffers waarschijnlijk uit Nederland komt. Het cybercrimeteam stuurt daarom vandaag naar alle gevonden 50.000 mailadressen een bericht. In die mail wordt mensen uitgelegd dat hun mailadres in verkeerde handen terecht kan zijn gekomen en wordt hun geadviseerd wachtwoorden te wijzigen.

Verdachte opgepakt

Op verzoek van de Belgische autoriteiten heeft de Nederlandse politie eerder een verdachte opgepakt in Oost-Nederland. Waar deze arrestatie plaatsvond en wat de identiteit van de verdachte is, kan politiewoordvoerder Strijbosch niet zeggen, omdat het om een Belgisch onderzoek gaat. In Nederland loopt geen apart onderzoek naar het cyberdelict.

