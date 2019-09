Slimme thermostaat Gesponsorde inhoud 5 weetjes over slimme thermostaten (vooral hoe je er 31% mee kunt besparen op je verwarmingskosten)

Aangeboden door Essent

11 september 2019

15u00 0 iHLN De slimme thermostaat staat voor een grote doorbraak. Eén op de vijf gezinnen kiest nu al voor deze intelligente manier om hun woning te verwarmen. De voornaamste reden? Je bespaart flink op je verwarmingskosten: tot 31%. Ben je nog niet helemaal mee met de slimme thermostaat? In vijf vragen ontdek je hoe hij werkt en wat de voordelen zijn.

1. Wat doet een slimme thermostaat ánders?

Een slimme thermostaat regelt voor jou de ideale temperatuur, ook als je niet thuis bent. Als iedereen weg is, past hij de temperatuur aan. Dat doet hij volgens jouw voorkeur en de weersverwachting. En als je weer thuiskomt, zorgt hij ervoor dat het lekker warm is.

2. Hoe kan ik een slimme thermostaat mijn levensritme laten volgen?

De thermostaat heeft een weekmenu. Zo personaliseer je per dag je voorkeuren. Hij is verbonden met het internet. Ben je bijvoorbeeld vroeger of later thuis? Dan weet je slimme thermostaat dat automatisch. Sommige systemen zoals tado° en Nest werken op basis van geofencing. De app kent je locatie en brengt de verwarming op de gewenste temperatuur als je je huis nadert. Andere systemen gebruiken sensoren die registreren of er iemand thuis is. Maar niet elke sensor werkt even nauwkeurig, geofencing is dat wél. Je kunt ook zelf je verwarming aansturen via de app. De meeste werken zowel via Alexa, Siri als Google.

3. Wat levert dat meer op dan een klassieke thermostaat?

Wist je dat je verwarming 60% van je energiekosten inneemt? Een slimme thermostaat kan je verbruik flink verlagen, tot zelfs 31% minder. De besparing op het verbruik kan je realiseren omdat je nooit onnodig verwarmt. Dat is goed voor je portemonnee én natuurlijk voor het milieu.

4. Hoe kan een slimme thermostaat je verbruik verminderen?

De toestellen zijn zelflerend. Ze weten wanneer ze wel en niet moeten verwarmen. Daarnaast berekenen ze hoeveel energie er nodig is om jouw huis op te warmen bij een bepaalde buitentemperatuur. Ze registreren ook hoe snel het binnen afkoelt. Met deze gegevens weet de slimme thermostaat hoe hij in een specifieke situatie je huis het voordeligst verwarmt. Dat kan zelfs kamer per kamer. Daarvoor heb je wel speciale radiatorkranen nodig. Sommige slimme thermostaten kunnen dan zelfs een radiator afsluiten, als je bijvoorbeeld in de winter een raam hebt laten openstaan.

Elke maand krijg je een verbruiksrapport. Zo kom je heel overzichtelijk te weten hoeveel je bespaart met je slimme thermostaat.

5. Wat kosten een slimme thermostaat en de installatie?

Er zijn tal van systemen op de markt. Ze doen in principe allemaal hetzelfde, alleen verschillen de functionaliteiten. Reken op een prijs van ongeveer 200 euro voor een degelijk model, zonder de installatie. Let ook goed op de promoties van energieleveranciers want door te switchen van leverancier krijg je de slimme thermostaat soms bijna gratis, met de installatie erbovenop.