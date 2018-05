Slimste wifi-systeem Gesponsorde inhoud 5 Tips voor een beter wifi-bereik in je woning Aangeboden door Telenet

03 mei 2018

Niks zo vervelend als een trage of haperende internetverbinding. Heb je thuis geen goede ontvangst? Deze tips geven je thuisnetwerk een boost.

Een snelle, stabiele wifi-verbinding is een must. Zeker als je regelmatig thuis werkt, graag films streamt of vaak online gamet. Is de ontvangst niet overal even goed? Dan is het hoog tijd om je netwerk te optimaliseren.

1. Meten is weten!

Geen idee of je het maximum uit je modem haalt? Doe de test! De Speedtest van Ookla is een echte aanrader. In een handomdraai ken je je upload- en downloadsnelheid. Om stabiel te gamen of video te streamen is een downloadsnelheid van 25 Mbps het minimum. Hoger is uiteraard beter. De Ping-waarde is maar beter zo laag mogelijk. Dat is de reactietijd, uitgedrukt in milliseconden, die je toestel nodig heeft om een verbinding te maken. Je kunt de Ookla Speedtest simpelweg via je browser uitvoeren, maar ook via de gratis app voor iOS of Android.

2. Speel geen verstoppertje

Heel wat mensen stoppen hun modem weg. In de kelder, op zolder of ergens in een kast. Muren en kasten zijn nefast voor je verbinding. Ze verstoren de kwaliteit van je wifi-netwerk én beperken de reikwijdte. Verberg je modem, Access Point of Wifi Powerline dus niét. Je staat versteld hoeveel stabieler én sneller je verbinding is.

3. Vermijd stoorzenders

Draadloze golven zijn egoïstisch. Ze houden niet van anderen. Wil je een optimaal bereik? Vermijd dan stoorzenders. Plaats je modem, Access Point of Wifi Powerline niet in de buurt van een microgolfoven, babyfoon, bluetooth luidspreker of draadloze telefoon.

4. Zet je modem op het juiste kanaal

Een dualband modem ondersteunt twee wifi-frequenties: 2,4 GHz en 5 GHz. Elke zogenoemde band is onderverdeeld in verschillende kanalen. Wil jij het bereik en de snelheid verbeteren? Dan is het zaak om een kanaal te kiezen dat door zo min mogelijk andere netwerken in de buurt gebruikt wordt. De 2,4 GHz band gaat gemakkelijk door obstakels (muren, kasten, plafonds, …) maar is druk bezet. De 5 GHz band heeft een kleiner bereik maar is sneller en minder druk bevolkt. Even switchen en je surft dus stukken sneller! Hoe je dat instelt? Manueel via de instellingen van je internetprovider. Surf je via Telenet? Dan moet je helemaal niets doen. In hun modems zit immers bandsteering, een technologie die je toestellen automatisch naar de meest geschikte band stuurt.

5. Zorg voor een extra boost

Helpen de vorige tips niet voldoende? Schakel dan een andere hulplijn in. Een onafhankelijk toestelletje breidt je wifi-signaal uit. Dat kan via een netwerkkabel (UTP) met een ‘Access Point’. Wil je extra bereik op zolder maar heb je daar geen netwerkkabel (UTP) liggen? Dan is een Wifi-Powerline ideaal. Die breidt je wifi-netwerk uit via een stopcontact.

