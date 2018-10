5 miljoen Europeanen getroffen door recent datalek bij Facebook TTR

02 oktober 2018

17u37

Bron: Belga 0 iHLN Zowat vijf miljoen Europeanen zijn het slachtoffer van het meest recente datalek bij Facebook, dat in totaal 50 miljoen accounts heeft getroffen. Dat heeft Europees Commissaris voor Justitie Vera Jourova vandaag verklaard. Het is nog niet duidelijk of en hoeveel Belgische Facebookaccounts gehackt werden.

Bij het meest recente datalek bij Facebook kregen hackers de toegang tot de persoonlijke informatie van 50 miljoen gebruikers. Volgens Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, konden de hackers onder meer bij informatie over de naam, geslacht en woonplaats van de gebruikers.



Volgens Eurocommissaris Jourova zijn ook 5 miljoen Europese gebruikers het slachtoffer. "Een ongelooflijk aantal", zei ze in de marge van een Europese vergadering in Luxemburg. Jourova voegde eraan toe dat ze "in de volgende uren of dagen" meer details zou hebben.

Handelswaar

Het is niet de eerste keer dat Facebook in opspraak komt omdat de gegevens van miljoenen gebruikers op straat komen te liggen. Eerder dit jaar moest Zuckerberg zich al in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat komen verantwoorden omdat de gegevens van 87 miljoen mensen gestolen werden door het databedrijf Cambridge Analytica.

Jourova drong er bij Facebook op aan om de situatie onder controle te krijgen. "De grootte van het bedrijf maakt het heel moeilijk te beheren, maar men moet dit doen, omdat men gegevens steelt en enorm veel geld verdient aan de verkoop van ons privéleven als handelswaar", zei ze. "Het is nu aan de directie van Facebook om te oordelen of ze deze situatie nog in de hand heeft."

Facebook riskeert in Europa een boete van ongeveer 1,4 miljard euro voor het meest recente datalek.