19-jarige legt websites plat met gekaapte slimme apparaten mvdb

11u35

Een negentienjarige jongeman is in de Nederlandse stad Den Haag opgepakt, omdat hij websites van bedrijven zou hebben platgelegd met zogenoemde DDoS-aanvallen. Dat deed hij met gekaapte slimme apparaten, zoals bewakingscamera's die verbinding maken met internet. Die zijn vaak slecht beveiligd.

Als een hacker de besturing overneemt en zulke apparaten allemaal tegelijk naar een server stuurt (Distributed denial-of-service: DDoS, red.), bezwijkt die onder het verkeer. De site wordt dan onbereikbaar. Het is niet bekend hoeveel sites hij zo heeft aangevallen en platgelegd. Bij zeker drie gedupeerden eiste de man losgeld om een aanval te stoppen.

iHLN Bitcoin

Hij wide een bedrag in bitcoins hebben, maar de politie wil vanwege het onderzoek niet zeggen hoeveel. Een Nederlandse bitcoinbeurs weigerde te betalen. Of de andere slachtoffers op de eis zijn ingegaan, is niet bekend.

De politie was de man in mei op het spoor gekomen. Een woordvoerder wilde niet zeggen hoe. Dinsdag werd de Hagenaar thuis opgepakt.