152 miljoen dagelijkse Twittergebruikers, steeds meer opbrengsten uit advertenties

06 februari 2020

Bron: ANP, Belga 0 iHLN Twitter heeft in het slotkwartaal van 2019 voor de allereerste keer een omzet boven de 1 miljard dollar gerealiseerd, door een groei van het aantal gebruikers en van de advertentie-inkomsten. De omzet lag daarmee 11 procent hoger dan het jaar voordien. "We hebben een nieuwe mijlpaal bereikt", verklaarde topman Jack Dorsey vandaag.

Er maken nu 152 miljoen mensen in de wereld dagelijks gebruik van Twitter. Dat zijn er 26 miljoen meer dan een jaar geleden. Volgens Twitter is de groei vooral te danken aan verbeteringen van de mogelijkheden voor gebruikers. De berichtendienst is er bijvoorbeeld al even mee bezig om het makkelijker te maken voor gebruikers om berichten te vinden over onderwerpen waar ze geïnteresseerd in zijn.

De opbrengsten zaten in 2019 met 14 procent in de lift tot 3,5 miljard dollar. In het slotkwartaal ging voor het eerst iets meer dan een miljard dollar in de boeken. Dat laatste was vooral te danken aan de toegenomen advertentie-inkomsten. Die stegen in de feestdagenperiode met 12 procent op jaarbasis tot 885 miljoen dollar. Onder de streep bleef een jaarwinst over van 1,5 miljard dollar, van 1,2 miljard dollar in 2018.

Het resultaat was beter dan analisten hadden verwacht en dus koerste het aandeel voor beurs al 8 procent hoger.

Olympische Spelen en Amerikaanse verkiezingen

In 2020 wil Twitter meer investeren, onder meer in extra personeel en een nieuw datacenter. De verwachtingen zijn opnieuw hoog. Het is nog niet duidelijk hoe Twitter gaat inspelen op bijvoorbeeld de Olympische Spelen en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Twitter noemt dit soort grote evenementen vaak als een kans om extra advertentie-inkomsten en gebruikers binnen te halen, maar het bedrijf besloot vorig jaar om politieke advertenties in de ban te doen.

Er is grote maatschappelijke druk op socialemediabedrijven om te stoppen met het accepteren van advertenties die valse informatie verspreiden en verkiezingen zouden kunnen beïnvloeden. Twitter onderscheidt zich van rivaal Facebook dat ervoor koos om politieke advertenties niet te weren.