15 handige Facebookfuncties waar je misschien nog nooit van gehoord had

01 februari 2019

16u05

Bron: Facebook 3 iHLN De grootste sociaalnetwerksite ter wereld blaast vandaag 15 kaarsjes uit. In de afgelopen 15 jaar is Facebook flink geëvolueerd. En daar kwamen heel wat nieuwe functies bij kijken. Hoewel zo’n 5 miljoen Belgen dagelijks Facebook gebruiken, zijn er nog steeds veel functies waar weinig mensen weet van hebben. Daarom lijst Facebook op zijn 15de verjaardag 15 handige “geheime” functies op.

1. Groepen

Facebookgroepen bestaan al lange tijd, maar het is zeker handig om de knop”Ontdekken” te gebruiken. Er is voor bijna ieder onderwerp wel een passende groep te vinden. Groepen zijn plekken waar je ideeën kan uitwisselen, en waar je elkaar kan steunen. De meeste groepsbeheerders hebben regels om een fijne omgeving te creëren.

2. Donaties voor het goede doel

Kom in actie voor het goede doel: gebruikers over de hele wereld gebruiken deze functie om geld op te halen. Meer dan 20 miljoen gebruikers hebben al geld ingezameld of zijn een inzamelingsactie begonnen. 1,5 miljoen NGO’s uit 19 landen hebben daarmee donaties ontvangen die rechtstreeks via Facebook komen. Tip: veel mensen vragen nu via Facebook om donaties voor hun verjaardag in plaats van cadeaus.

3. Evenementen

Natuurlijk kent iedereen deze functie, maar als je deze van dichterbij onder de loep neemt, ontdek je alle leuke evenementen in je eigen stad. En bijna iedereen die je kent heeft wel aan een evenement deelgenomen omdat ze op “geïnteresseerd” of “Aanwezig” hebben geklikt, toch?

4. Facebook Watch

Video’s bekijken is leuk, en niet alleen wanneer je in dezelfde kamer zit. Met Facebook Watch kunnen verschillende mensen die niet bij elkaar zijn naar dezelfde video kijken. Het beste onderdeel van deze functie? Je kan reacties geven terwijl je kijkt. De reacties verdwijnen weer nadat de video is afgelopen.

5. Aanbevelingen

Je bent klaar voor je volgende stedentrip, maar je zoekt nog leuke tips. Tijd om je vrienden in te schakelen. Het werkt heel simpel: vraag om aanbevelingen in een post en vrienden zullen reageren met hun beste ideeën en tips. De resultaten worden automatisch bewaard.

6. Stadsgidsen

Perfect voor echte ontdekkers: met de stadsgidsen heb je snel en makkelijk toegang tot de leukste plekken, bezienswaardigheden en evenementen voor heel veel steden, verspreid over de hele wereld. Een groot voordeel van deze functie is dat je kan zien naar welke hoeken van de wereld je vrienden al zijn geweest. Je vindt deze functie in de mobiele app van Facebook.

7. Lip Sync in Facebookverhalen

Lip Sync next Level: In Facebookverhalen kun je een grappige selfievideo maken, terwijl je je favoriete liedje speelt. Dit kun je ook doen via een livestream.

8. Vacatures IPV LIP SYNC

Op zoek naar een nieuwe job? Probeer het eens via de Vacaturefunctie op Facebook. Je vindt er je lokale bakker, maar ook grotere bedrijven zoeken nieuwe collega’s via deze functie.

9. Vind wifi

Van de ene hotspot naar de ander: “Vind wifi” helpt je beschikbare wifihotspots in de buurt van winkels te vinden die hun locatie hebben gedeeld op hun Facebookpagina.

10. Dempen

Te veel kattenfilmpjes of babyfoto’s? Als je een pauze nodig hebt kun je tijdelijk de berichten van je vrienden dempen. Klik hiervoor op de puntjes rechtsboven.

11. Herinneringen

Het is zo makkelijk om de vrienden die je een tijdje niet hebt gesproken een goed gevoel te geven. De functie “Herinneringen” op Facebook laat zien op welke dagen je vrienden bent geworden of wanneer je samen iets hebt meegemaakt. Geen zin in? Je kan deze herinneringen natuurlijk ook uitzetten.

12. Opgeslagen

Makkelijk en handig: bewaar links, foto’s, video’s en locaties die je hebt gevonden op Facebook voor een later moment. Wie zijn organisatietalent naar een nog hoger niveau wil tillen, kan alle opgeslagen zaken categoriseren en delen met vrienden.

13. Crisisreactie

Een functie die je hopelijk zelden zal moeten gebruiken: via “Crisisreactie” kun je aan je vrienden laten weten dat je veilig bent, wanneer je in de buurt van een gevaarlijke situatie bent, zoals een aardbeving.

14. 3D-foto‘s

Hier heb je geen speciale bril voor nodig: met deze toffe functie kan je je eigen portretfoto’s driedimensionaal bekijken.

15. Instellingen en Privacy

Klinkt minder spannend dan eerst, maar er zijn veel manieren waarop je je eigen ervaringen op Facebook kan maken: met wie wil ik nu echt mijn Facebookinhoud delen? Welke meldingen wil ik nu echt? Zal ik dit delen met mijn vrienden? Bovendien kan je via instellingen en privacy kiezen voor tweestapsverificatie. Dat is een extra beveiligingsfunctie die je Facebookprofiel beschermt. Als iemand jouw Facebookprofiel bijvoorbeeld probeert te openen vanaf een onbekende computer of mobiel apparaat, dan krijgt je hier een melding van. Geen gevaar? Met een speciale code kan je de aanmeldingspoging goedkeuren.