14 jaar cel voor man die jarenlang testpagina voor hackers beheerde

24 september 2018

10u03

Een 38-jarige man uit Letland is veroordeeld tot veertien jaar celstraf in de Verenigde Staten. Ruslans Bondars beheerde tussen 2009 en 2016 een site waar hackers hun malware konden testen.

Op de site Scan4you konden hackers tegen betaling uitproberen of hun schadelijke programma's in staat waren om antivirussoftware te omzeilen. Bondars had duizenden klanten.



Een van hen wist na de test ongeveer 40 miljoen creditcardgegevens te stelen via winkelketens in de Verenigde Staten. Een van de getroffen bedrijven leed bijna 300 miljoen dollar (255 miljoen euro) schade.



Een andere hacker gebruikte de testsite om een malware te ontwikkelen die elf miljoen computers besmette en een half miljard dollar schade aanrichtte.



De totale schade door Scan4you bedroeg volgens de rechtbank 20,5 miljard dollar (17,4 miljard euro). De rechter beslist later of Bondars een schadevergoeding moet betalen.

