1.464 Australische ambtenaren gebruiken "Password123" als paswoord

23 augustus 2018

01u41

Bron: The Washington Post, BuzzFeed 0 iHLN Een extern onderzoek van het wachtwoordgebruik bij ambtenaren in de staat Western Australia bracht aan het licht dat 26 procent van de wachtwoorden onveilig zijn. 1.464 accounts hadden zelfs exact hetzelfde paswoord: 'Password123'.

Uit het eindrapport van de auditfirma blijkt dat het slecht gesteld is met de cyberveiligheid van de West-Australische overheid. In een geval kreeg een auditeur toegang tot confidentiële informatie door het paswoord te raden: 'Summer123'.

Meer dan 12.000 accounts hadden een paswoord met een seizoen of maand in combinatie met een cijfer, zoals 'October17'. 6.827 hadden er een waar ergens de sequentie '123' in voorkwam en meer dan 5.000 mensen hadden een variatie van het woord 'Password'.

De meeste instellingen begeleiden hun mensen te weinig bij het zoeken naar een geschikt wachtwoord, stelde de auditfirma vast. De overheid gaat daar nu verandering in brengen.