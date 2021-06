1,4 miljard euro eisen ouders van TikTok: “Privacy is belangrijk”

Elon Musk: “Grootste uitdaging voor Tesla is chiptekort”

2 juni Het chiptekort in de wereldwijde autosector is momenteel de grootste uitdaging voor Tesla. Dat heeft topman Elon Musk op Twitter gezegd. Volgens hem kopen bedrijven nu veel meer computerchips op dan ze daadwerkelijk nodig hebben, uit vrees later een tekort te hebben: “Het is zoals het tekort aan toiletpapier, maar dan op een epische schaal.”