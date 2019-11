“Witte Huis wilde Twitter vragen om fervente Twitteraar Trump af te remmen” ADN

04 november 2019

16u03

De Amerikaanse president Donald Trump is waarschijnlijk de bekendste en machtigste Twitteraar ter wereld. Hij gebruikt het platform zo veel en zo fel, dat zijn medewerkers Twitter wilden vragen om op de rem te duwen. Vlak na zijn aantreden overwogen ze Twitter te vragen om tweets van Trump pas na vijftien minuten te publiceren, meldt de krant The New York Times.

Volgens de krant heeft het Witte Huis er uiteindelijk van afgezien om de vraag te stellen. Als het zou uitlekken naar de pers of naar Trump zelf, zou het verkeerd kunnen vallen.

Zijn medewerkers kwamen met een ander plan: elke tweet van Trump zou eerst moeten worden gecontroleerd door zijn naaste adviseur Gary Cohn, zijn woordvoerster Hope Hicks en zijn secretaris Rob Porter. Trump was bang dat zijn tweets door de vertraging niet meer relevant zouden zijn, maar hij ging met tegenzin akkoord om het uit te proberen. Binnen 72 uur twitterde hij weer als vanouds.



Sinds zijn aantreden heeft Trump ongeveer 11.400 tweets verstuurd, heeft The New York Times uitgerekend. Ongeveer de helft van alle tweets was een aanval op iets of iemand, in totaal bijna 5.900 berichten. Hij haalde onder meer uit naar het Rusland-onderzoek, de centrale bank, immigranten, Democraten en de media. Meer dan tweehonderd keer viel hij een bevriend land aan, meer dan honderd keer prees hij een dictator. Daarnaast prees Trump meer dan 2.000 keer zichzelf.

Trump begon met gemiddeld zo'n negen tweets per dag, maar tegenwoordig twittert hij drie keer zo veel. Zijn drukste week was begin oktober. Trump plaatste toen 271 tweets in zeven dagen tijd, dus bijna veertig berichten per dag.