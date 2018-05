Slimste wifi-systeem Gesponsorde inhoud (Ver)bouwen? Houd rekening met deze tips voor je wifi-netwerk Aangeboden door Telenet

09 mei 2018

Heb je bouw- of verbouwplannen? Denk dan ook goed na over je thuisnetwerk. Met behulp van deze vijf tips surf je overal in huis naad- én draadloos.

Bouwen of verbouwen? Da’s vooral héél veel keuzes maken en knopen doorhakken. Welke vloer leggen we in de leefruimte? Waar komen de lichtpunten? Hoeveel stopcontacten zijn er nodig? Denk zeker ook even na over je internetverbinding. Je wilt in je toekomstig nestje overal razendsnel surfen, streamen en gamen, toch?

1. Bereid je binneninstallatie goed voor

Je internetprovider zorgt voor de aansluiting en installatie van je modem. Maar jij bepaalt wel zelf waar het toestel komt. Voorzie bij een nieuwbouwwoning een aftakkabel die liefst zo centraal mogelijk binnenkomt . Bijvoorbeeld van op je bureau tot aan de straat. Ga je verbouwen? Dan is de kans groot dat er al een kabel in je toekomstige woning ligt.

2. Zet je modem op de juiste plek

De gouden tip luidt ‘hoe centraler, hoe beter’. Stop je modem dus niet weg in een technische ruimte maar reserveer liever een plekje op je bureau of in de hal. Alles is uiteraard afhankelijk van de aftakkabel. Bij een nieuwbouwwoning bepaal je helemaal zelf waar die binnenkomt, bij een verbouwing is dat niet altijd het geval. Onthoud in ieder geval dat je reikwijdte verkleint als je het toestel in een kast, in de kelder of op zolder plaatst. Daarnaast zijn ook glas, isolatie en beton zijn ook nadelig voor je bereik. Moderne modems mogen gezien worden. Ze zijn niet alleen veel kleiner als vroeger, ze zien er ook erg fraai uit. Voorzie aan de muur een vrije plaats van zo’n 40 x 50 cm. Zorg voor minstens 3 vrije, geaarde stopcontacten (of een stekkerblok). Oh ja, een kruipkelder of andere vochtige ruimte is niet toegestaan.

3. Voorzie netwerkaansluitingen

Draadloos surfen? Dat wil niet zeggen dat je helemaal geen UTP-kabel nodig hebt. Voorzie voldoende netwerkaansluitingen (UTP) in je woning . Op die manier kun je – indien nodig – je wifi-bereik versterken met een Access Point.

Een snelle internetverbinding in de leefruimte is logisch, maar ook in de slaap- en badkamer is dat ontzettend handig. Zeker als je graag in bed of bad bingewatcht. Droom je van een gamehoekje op zolder? Een slimme wasmachine in je berging? Of een fitnessruimte in de kelder? Voorzie dan ook daar een netwerkaansluiting. Dat kost je vandaag maar een kleine moeite, maar bespaart je achteraf heel wat frustraties.

4. Hou rekening met stoorzenders

Uiteraard wil je een stabiele verbinding. Daarom hou je ook maar beter rekening met eventuele stoorzenders. Andere toestellen met draadloze golven – een babyfoon, microgolfoven of bluetooth luidspreker, bijvoorbeeld – hebben een negatieve invloed op je wifi-verbinding.

5. Maak tijdig je afspraak!

Huis je in? Dan wil je uiteraard meteen surfen. Maak daarom tijdig een afspraak met je internetprovider voor de installatie. Dat kan in de meeste gevallen gewoon online. Houd wel rekening met een wachttijd van zo’n zes weken!

