“Uniek experiment”: Frankrijk stuurt team naar Facebook dat anderhalf jaar zal meekijken hoe haatzaaierij wordt aangepakt ADN

12 november 2018

18u17

Bron: ANP 0 iHLN Frankrijk stuurt een team naar Facebook om te kijken hoe het techbedrijf digitale haatzaaierij aanpakt. Het gaat volgens de Franse president Emmanuel Macron om een uniek experiment, dat ongeveer een half jaar moet duren.

Macron kondigde het initiatief aan op het ‘Internet Governance Forum’ in Parijs. De Franse leider vertelde dat Facebook toestemming heeft gegeven voor de komst van de Franse ambtenaren. Die gaan vanaf januari kijken of de controle op onder meer seksistisch en racistisch materieel kan worden verbeterd.

“Het is een experiment, maar volgens mij wel een belangrijke eerste stap”, stelde de president. Het is onduidelijk of het Franse team ook toegang krijgt tot gevoelige informatie, zoals de algoritmes die worden gebruikt bij het tegengaan van haatzaaierij op de sociale netwerksite.



Een Franse overheidsbron zegt tegen persbureau Reuters dat het team mogelijk zal bestaan uit medewerkers van de telecomwaakhond en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken.