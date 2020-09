“Trump beslist binnen maximaal 36 uur over TikTok” ADN

17 september 2020

17u50

Bron: ANP 0 iHLN De Amerikaanse president Donald Trump neemt waarschijnlijk binnen 24 tot 36 uur een beslissing over het lot van TikTok in de Verenigde Staten. Dat vertelden bronnen aan de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

Naar verwachting van de bronnen zal ook supermarktconcern Walmart samenwerken met softwarebedrijf Oracle in een deal rond TikTok. Daarbij zal Oracle volgens de ingewijden ongeveer 20 procent van de sociale media-app gaan bezitten.

Niet tevreden

De Amerikaanse regering beval ByteDance de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen aan een partij uit de VS, omdat anders de vrees bestaat dat gebruikersgegevens via het moederbedrijf bij de Chinese overheid terechtkomen. Als dit niet voor 20 september gebeurt, wordt de onder jongeren populaire app verboden in de VS.



Trump gaf woensdagnacht (Belgische tijd) al aan niet tevreden te zijn met het voorstel van ByteDance om samen te werken met Oracle, omdat ByteDance de controle zou houden over TikTok. ByteDance wacht ook nog op goedkeuring uit China.

“Herverpakking”

Stafchef van het Witte Huis Mark Meadows zei donderdag dat hij zich zorgen maakt dat de deal met Oracle slechts een "herverpakking" is van de Amerikaanse TikTok-tak, en dat het voorstel niet genoeg is om aan de eis van Trump te voldoen. "Mijn grote zorg is dat het bedrijf alsnog voornamelijk door de Chinese overheid wordt gerund, en dat het niet voldoet aan de nationale veiligheidsdrempels", aldus Meadows.

Ook zouden bronnen tegen de Amerikaanse nieuwszender NBC hebben gezegd dat wanneer de deal goedgekeurd wordt, TikTok een wereldwijd bedrijf wordt met zijn hoofdkantoor in de VS. Volgens ingewijden zou het Amerikaanse ministerie van Financiën daar met Bytedance en Oracle voorlopige overeenstemming over hebben bereikt. Ook zouden de Amerikaanse gebruikersgegevens uitsluitend aan Oracle worden toevertrouwd.

