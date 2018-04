's Werelds grootste aanbieder van DDoS-aanvallen opgerold ADN

25 april 2018

16u27

Bron: ANP 2 iHLN De Nederlandse politie heeft mee 's werelds grootste aanbieder van DDoS-aanvallen opgerold. Bij Webstresser.org konden mensen tegen lage prijzen cyberaanvallen bestellen, waarmee ze websites konden platleggen.

De opsporingsdiensten kwamen Webstresser.org op het spoor door informatie van de National Crime Agency uit Groot-Brittannië.

De infrastructuur van de website bevond zich enige tijd in Nederland, waardoor de politie veel info kon achterhalen. Ook kon informatie over Nederlandse en internationale gebruikers en doelwitten worden achterhaald. Onder die doelwitten zijn ook websites die tot de vitale infrastructuur kunnen worden gerekend, meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie.

In Hilversum werd dinsdag een inval gedaan in de woning van iemand die vermoedelijk beheerder van de site is geweest. De man werd niet gearresteerd. In andere landen, waaronder Servië en Kroatië, zijn vier mensen opgepakt die beheerder waren. Verder werden op verschillende plekken in Nederland gebruikers van Webstresser.org opgepakt.

"Laat dit een waarschuwing zijn aan ieder die wil DDoSsen. Doe het niet, want door opsporing van de DDoS-dienst die je gebruikt, de-anonimiseren we je, bezorgen je een strafblad en stellen je slachtoffers in staat hun schade op jou te verhalen", aldus Gert Ras, het hoofd van het Team High Tech Crime van de Nederlandse politie.