"Respectloos" om mondmaskers aan te bieden op tweedehandssites: "Doe je burgerplicht"

17 maart 2020

13u25

Bron: Belga 2 iHLN “Doe je burgerplicht en geef je mondmaskers aan mensen die bezig zijn met de volksgezondheid.” Het is “uiterst respectloos” tegenover gezondheidswerkers om mondmaskers te gaan verkopen op tweedehandssites. Dat zei Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum dinsdag tijdens de dagelijkse persconferentie waarin een stand van zaken wordt gegeven over het coronavirus.

"We betreuren dit ten zeerste", klonk het nog. "Het is enorm respectloos tegenover die mensen die de klok rond waken over de gezondheid van alle Belgen om dan op zo'n manier te trachten die mondmaskers te verspreiden.” De website 2dehands.be liet eerder op de dag weten alle zoekertjes van mondmaskers en desinfecterende handgels te verwijderen.

Zelf mondmaskers maken

Wat de mondmaskers betreft, worden de vele initiatieven vanuit de bevolking om zelf mondmaskers te maken wel toegejuicht. Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht herhaalde dinsdag dat er nagedacht wordt over een advies "over wat het nut kan zijn van dergelijke zelfgemaakte maskers en wat de instructies zouden zijn waaraan zo'n maskers moeten voldoen."



Het zou gaan over mondmaskers voor eigen gebruik, niet voor professionals.

Maandag al had de federale overheidsdienst Volksgezondheid gezegd dat hij binnenkort een patroon zou verspreiden waarmee mensen die bedreven zijn in het stikken en naaien, zelf een mondmasker kunnen maken.

