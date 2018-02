"Extra bescherming? Net het omgekeerde. Gebruik de beveiligingsapp van Facebook niet" ADN

14 februari 2018

18u00

Bron: ANP 0 iHLN De Nederlandse Consumentenbond raadt smartphone- en tabletgebruikers af de beveiligingsapp Onavo Protect - VPN Security van Facebook te gebruiken. Facebook belooft dat de app extra bescherming van persoonlijke gegevens biedt, maar volgens de Consumentenbond is juist het tegenovergestelde waar en schendt Onavo Protect de privacy van gebruikers.

De app creëert een zogenoemd virtual private network (VPN) op de smartphone of tablet, waarmee het internetverkeer wordt versleuteld zodat hackers niet kunnen meekijken. "De meeste VPN-providers doen niets anders dan het verkeer omleiden, de data zelf laten ze ongemoeid. Onavo Protect werkt anders'', aldus de Consumentenbond. "De app analyseert continu ál het internetverkeer van het mobiele apparaat en deelt die kennis met Facebook en zijn advertentiepartners.''

De Onavo-app is al langer beschikbaar, maar Facebook promoot de beveiligingsapp nu ook actief binnen de 'gewone' Facebook-app. De Consumentenbond vindt vooral de manier waarop Facebook de app aan de man brengt niet kunnen. "Onder het misleidende mom van extra privacy en veiligheid verzamelt het bedrijf met de app alle denkbare gegevens van de gebruiker, zoals naam, telefoonnummer, apparaatgegevens, locatie, apps op het apparaat en bezochte websites."

"Facebook eigent zich het recht toe deze gegevens te analyseren én door te spelen aan andere partijen, maar dat is alleen te lezen in de volledige privacyverklaring die is weggestopt achter een link. In de verkorte versie van de verklaring die gebruikers bij de installatie zien, staat hier niets over.''

Facebook zegt in een reactie dat de Onavo-app het dataverkeer van gebruikers kan verzamelen "om ons te helpen met het herkennen van de tactieken die kwaadwillenden gebruiken". Mensen worden voor downloaden geïnformeerd over het analyseren van gegevens, voegt het bedrijf er aan toe.