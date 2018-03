"Omstreden bedrijf dat Facebook-info stal zette ook prostituees in om wereldwijd verkiezingen te manipuleren" Leon van Wijk

20 maart 2018

02u20

Bron: AD 0 iHLN Het stof van afgelopen weekend is amper neergedaald of een tweede schandaal rond het bedrijf Cambridge Analytica steekt de kop op. De organisatie die de gege vens van 50 miljoen Facebook-profielen misbruikte , heeft de afgelopen jaren 200 verkiezingen over de hele wereld gemanipuleerd . Daarbij maakte het bedrijf soms gebruik van steekpenningen en prostituees. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse Channel Four News.

Wie verkiezingen wil winnen, kan bij het Britse Cambridge Analytica aankloppen om belastende informatie over tegenstanders te verzamelen. In de zoektocht naar die info schuwt het bedrijf weinig middelen, zo blijkt uit de onthullende reportage.



Prostituees langs tegenstanders sturen om gevoelige informatie te ontfutselen, omkooppogingen doen en stiekem filmen om ze vervolgens als chantagemiddel te gebruiken: bij Cambridge Analytica kan het volgens topman Alexander Nix allemaal. Dat vertelde hij voor het oog van de verborgen camera's trots aan een medewerker van de zender, die zich voordeed als tussenpersoon die iemand wilde helpen de verkiezingen in Sri Lanka te winnen.



Cambridge Analytica biedt zulke diensten overigens liever niet aan onder zijn eigen naam, vertelt de CEO in de tapes. Omkoping is in bijvoorbeeld Engeland illegaal en daarom laat het bedrijf dat liever over aan een zusterorganisatie met een andere naam.

200 verkiezingen

Het bedrijf was de afgelopen jaren betrokken bij meer dan 200 verkiezingen over de hele wereld, ontdekte Channel Four News tijdens de undercoveroperatie van vier maanden. Zo stond de organisatie Donald Trump bij in de aanloop naar de presidentsverkiezingen en hielp het voormalig politicus Nigel Farage bij diens pro-Brexit-campagne in Engeland. Toen ging het vooral om de verzameling van informatie over kiezers, die kon worden gebruikt om hen zeer gerichte advertenties te tonen.



Cambridge Analytica zelf ontkent dat het slinkse omkopings- en chantagetechnieken gebruikt. Volgens een woordvoerder bespreken medewerkers van het bedrijf soms opzettelijk illegale plannen met potentiële klanten, om te kijken of zij toehappen. Zo zou het bedrijf de rotte appels willen weren.